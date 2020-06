SPÖ pfeift Justizsprecher Jarolim zurück

Von den politischen Mitbewerbern hagelte es Kritik: „Das geht in die falsche Richtung“, ließ VP-Justizministerin Beatrix Karl ausrichten. Es gebe „drängendere Herausforderungen“ als die Bereiche lebenslange Haft und Drogendelikte. VP-Justizsprecher Michael Ikrath ortete „offenbar Eintrittsgeld für eine Linkskoalition“. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky unterstellte der SPÖ, „Abnorme und Schwerstkriminelle als Wählerreserve“ zu entdecken. BZÖ-Justizsprecher Gerald Grosz forderte: „Lebenslang muss lebenslang bleiben.“

Angesichts der heftigen Kritik bemühte man sich in der SPÖ-Parteizentrale, die Situation zu beruhigen. Die von Jarolim präsentierten Vorschläge seien „nicht Parteilinie“, stellte Geschäftsführer Norbert Darabos klar. „Es gibt noch kein SP-Justizprogramm, das fertig zur Präsentation wäre.“ Eine Strafrechtsreform müsse noch in den Gremien besprochen werden. Damit wurde Jarolims Mutmaßung bestätigt, der zuvor gemeint hatte: Die Liberalisierung der Drogenpolitik wäre in der Partei wohl erst „nach einem längeren Diskurs“ mehrheitsfähig.