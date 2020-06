Härtere Strafen für Internetangriffe

Infrastruktur

Mikl-Leitner

Besonderes Anliegen ist der Ministerin der verstärkte Schutz kritischer: „Eine Cyber-Attacke ist in keiner Weise ein Kavaliersdelikt“, erklärt. In den USA gäbe es verschärfte Strafen für Hacker-Angriffe, wenn kritischewie etwa Kraftwerke oder Energieversorger betroffen sind. Auch ein eigener Tatbestand im Strafgesetzbuch wäre denkbar: „Wir wollen bei der anstehenden Strafrechtsreform den Umgang mit Cyber-Angriffen mitdiskutieren“, so

Im Justizministerium zeigt man sich gesprächsbereit, weist aber auf bereits vorhandene Regelungen zur Cyber-Kriminalität hin. So würden bei einem Hacker-Angriff auf ein Kraftwerk, der mehrere Menschen gefährdet, derzeit schon bis zu zehn Jahre Haft drohen.