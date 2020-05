Speicherung bringt „erhöhtes Missbrauchs-Risiko“

Infrastrukturministerin Doris Bures ( SPÖ) freute sich über die Entscheidung der östererreichischen Höchstrichter. „Wir hoffen, dass die Prüfung Klarheit bringen wird.“

Laut VfGH dauert eine Gesetzes-Prüfung in Luxemburg rund 17 Monate. Solange das Vorabentscheidungsverfahren in Luxemburg läuft, werden die österreichischen Prüfverfahren ausgesetzt. Maßgebend bei einer der VfGH-Beschwerden war im übrigen jener Mitarbeiter des Boltzmann Institutes für Menschenrechte, der an der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht mitgearbeitet hat.

Während der EuGH prüft, gilt die Vorratsdatenspeicherung weiter – „sonst drohen Strafzahlungen der EU“, heißt es aus Bures’ Büro.