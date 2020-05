Schutz von Vorratsdaten völlig unzureichend

Seit 1. April ist in Österreich die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung in Kraft. Die verdachtslose Speicherung sämtlicher Verbindungsdaten von Telefon, Internet-, SMS- und eMail soll bei der Bekämpfung von schweren Straftaten und Terrorismus helfen. Datenschützer und Bürgerrechtsorganisationen sehen darin einen schweren Eingriff in Privatsphäre und Bürgerrechte. Eine Bürgerinitiative des Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (AK Vorrat) gegen die umstrittene Datenspeicherung wurde von mehr als 106.000 Österreichern unterschrieben. Am kommenden Mittwoch findet dazu eine Anhörung im Justizausschuss des Parlaments statt. Auch Verfassungsklagen sind anhängig. An jener des AK Vorrat beteiligen sich 11.139 Bürger. Eine ursprünglich für den Sommer geplante Überarbeitung der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung wurde von der zuständigen EU-Kommissarin verschoben. Unterdessen fordern auch Interessensvertreter der Film- und Musikwirtschaft zumindest drei Monate lang Zugriff auf die Daten, um Urheberrechtsvergehen verfolgen zu können. Der AK Vorrat lehnt das ab: „Das wäre ein Dammbruch.“