Vorrang für E-Autos, Symbole-Verbot: Das plant die Regierung

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) verkündeten am Mittwoch nach dem Ministerrat ihre Pläne für Elektroautos und nahmen zu den schon bekannten Vorhaben für Schule und Symbole-Verbot - von Grauen Wölfen bis Ustascha – Stellung.

Die türkis-blaue Themenpalette

- Bevorzugungen von Elektroautos

- Schulpaket inklusive Rückkehr zu Ziffernnoten

- Symbole-Verbot wird erweitert

- Eine Million Euro für die Ukraine

Mehr Rechte für E-Autos

Die Regierung will die Öffnung der Busspuren für E-Fahrzeuge. Außerdem plant man Gratisparken für Autos mit E-Antrieb. Kurz sagte, er hoffe in den Städten auf Unterstützung der Grünen. Die Regierung wird die Benützung der Busspuren notfalls erzwingen, falls die Städte dazu nicht freiwillig bereit sind. Das hat Verkehrsminister Norbert Hofer ( FPÖ) am Mittwoch vor dem Ministerrat erklärt. Sollten die Gespräche scheitern, "machen wir das über die StVO" (Straßenverkehrsordnung), deponierte er gegenüber Wien und Graz.

Mit einem E-Auto soll es künftig auch auf der Autobahn zügiger gehen. Wo ein sogenannter Lufthunderter wegen zu hoher Emissionen gilt, dürfen E-Autos künftig mit 130 km/h fahren dürfen. Dass dies die Unfallgefahr wegen der Geschwindigkeitsunterschiede zu Autos mit Verbrennungsmotor erhöhen könnte, wies Hofer zurück.

In den Städten sollen E-Autos neben dem Busspur-Privileg auch von Parkgebühren befreit werden. Anders als beim Thema Busspur entscheide über das Parken allein die jeweilige Stadt, sagte Kanzler Kurz.