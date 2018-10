Russland-Reise: Brückenbau in Schieflage?

Gerade erst hatte sich Kurz in Kiew darum bemüht, nach Putins Gastspiel bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl die Wogen zu glätten. Da schürt die neuerliche Reise nach Russland in der Ukraine einiges an Misstrauen. Von einem warmen Empfang für Kurz in Kiew war in Wien die Rede gewesen. Aber dennoch: An der Seite Kurz’ konnten sich Außenminister Pawlo Klimkin und Präsident Petro Poroschenko sarkastische Nebenhiebe auf Kneissls Tanz mit Putin nicht verkneifen. Zu Kurz’ Besuch in St. Petersburg schweigt man nun.

Und schon rollt ein neues bilaterales Thema zwischen Kiew und Wien an: Der Fall des ukrainischen Journalisten Igor Guschwa, der im Jänner in Österreich Asyl beantragt hatte – und dieses jetzt erhielt. Guschwa ist Chefredakteur des Nachrichtenportals strana.ua, gilt in ukrainischen Journalistenkreisen als Verschwörungstheoretiker, Agitator und russischer Propagandist und hat in der Ukraine fünf Verfahren anhängig. Es geht um Erpressung, Geheimnisverrat und Steuervergehen. Guschwa selbst bezeichnete diese Vorwürfe als politisch motiviert. Kiew fordert seine Auslieferung.

Guschwa wertet seine Asyl-Anerkennung als politisches Signal: „Für die Ukraine – sowohl für die ukrainische Regierung als auch für die ukrainischen Journalisten – wird das ebenfalls ein wichtiges Signal werden“, schrieb er auf Facebook.

Aus dem Kanzleramt hieß es dazu, es handle sich um ein Thema auf Behördenebene. Man verweise auf „die Unabhängigkeit der Asylverfahren und der ausführenden Behörden.“ Grundsätzlich kommentiere man keine Einzelfälle und respektiere die Entscheidung der Behörden.

Hat nicht Österreich auch versucht, die Auslieferung Peter Seisenbachers von der Ukraine auf politischer Ebene zu erwirken? Dazu ein Kanzler-Sprecher: Das sei Thema auf Behördenebene, noch kein politisches.

Die Botschaft der Ukraine in Wien wollte den Fall Guschwa nicht kommentieren.