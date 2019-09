Riesenjubel bei ÖVP: "Heute ist Tag der Volkspartei"

Vorfreude im Vorfeld

Bereits am frühen Nachmittag gab es gute Stimmung im Festzelt. Der türkise Teppich im Festzelt ist ausgerollt, das rhythmische Klatschen wurde einstudiert. "Kommt in den Hauptsaal, wir werden bald voll sein", vermeldet ÖVP-Sprecher Peter L. Eppinger. Und ja, immer mehr Besucher betreten den Kursalon Hübner im Stadtpark - bei den Hochrechnung ist er so voll, dass die Menschen vor den Türen jubeln. Der Großteil von ihnen trägt Türkis - an der Haut und im Herzen: "Ich will meinen Kanzler zurück", sagt eine begeisterte Wählerin dem KURIER.