So stürzten Rot und Blau die Regierung Kurz

Historische Ereignisse können recht formal, ja fast banal vonstattengehen. So war es am Montag um 16.14 Uhr, als der Nationalrat der Bundesregierung das Vertrauen versagte. 185 Misstrauensanträge hatte es in der Zweiten Republik bisher gegeben. Der 186. Antrag hatte Erfolg. Ein noch nie da gewesener Vorgang.

Nach drei Stunden Debatte im Hohen Haus verlief der denkwürdige Akt in üblicher Parlamentsroutine. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures ( SPÖ) stellte eine Mehrheit aus SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt fest. Damit war der rote Misstrauensantrag gegen das gesamte Kabinett Kurz durch. Die 30. Bundesregierung seit 1945 war Geschichte. Sebastian Kurz und die übrigen Regierungsmitglieder verließen den Saal so geschlossen, wie sie gekommen waren.

Vereinzelt waren während der Abstimmung Rufe aus den Reihen der ÖVP zu hören – "Kickl-Rendi-Koalition". Dann setzten sich die Abgeordneten wieder. Und Bures schloss die Sondersitzung. Von außen gab es Genugtuung: Ex-Kanzler Christian Kern twitterte: "Man trifft sich immer zwei Mal im Leben." Kern macht Kurz für sein eigenes verkürztes Kanzler-Dasein verantwortlich.