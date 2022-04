Vor Ukraine-Krieg: Asylanträge lagen 2021 wieder fast auf dem Niveau von 2016

Die Verfahren beim BFA haben im Schnitt 3,2 Monate gedauert. Rund 2.600 sogenannte „Fast-Track Verfahren“ wurden im Schnitt schon nach 28 Tagen erledigt.

Mit Jahresende sind in erster Instanz knapp 19.000 Verfahren offen – und auch hier zeigt sich der deutliche Anstieg an Asylanträgen: Ende 2020 waren es nur 5.575 offene Verfahren. Bei den Gerichten, also in zweiter Instanz, waren mit Jahresende 2021 knapp 8.400 Verfahren offen.