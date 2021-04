Vor Lagebesprechung mit Landeshauptleuten: Wenig Lust auf Verschärfungen

Es war das zweite Ostern, das zumindest Ost-Österreich im harten Lockdown beging – ständig neue Rekordwerte an Corona-Intensivpatienten in Wien inklusive. Und auch wenn Österreich laut Financial Times beim Impftempo im Europa-Vergleich zuletzt aufholen konnte, braucht es laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erst eine Trendwende bei den Infektionszahlen, bevor Öffnungsschritte erfolgen können. Und das schnell: Um im Mai öffnen zu können, wie es Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Karsamstag in Aussicht gestellt hatte, müssten die Zahlen laut Anschober in den nächsten zehn Tagen deutlich sinken.

Was also weiterhin tun?

Über diese Frage berät die Bundesregierung am Dienstag wieder mit Experten, Opposition und Landeshauptleuten. Anschober kündigte an, nach vielen Gesprächen mit Intensivmedizinern „mit klaren Einschätzungen, Vorstellungen und Vorschlägen“ in die Dienstags-Runde zu gehen. Weiter präzisieren wollte er das allerdings nicht.

Sorgenkinder unter den Bundesländern sind weiterhin Wien, Niederösterreich und das Burgenland, also der Osten Österreichs. Hier sind die Inzidenzen besonders hoch und die Intensivstationen mit Corona-Patienten stark ausgelastet. Daran hat auch der seit Gründonnerstag geltende harte Lockdown im Osten (noch) kaum etwas geändert. Es wird einige Tage dauern, bis sich die Ausgangsbeschränkungen – so sie überhaupt wirken – in den Zahlen niederschlagen, sagen die Experten.