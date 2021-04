Kärntner Intensivbetten-Koordinator: "Es braucht jetzt eine ehrliche Ansage"

Mit kontrolliert, meinen Sie Öffnen mit testen?

Genau, ich bin für eine Öffnung der Schanigärten und Gasthäuser, aber mit Eintrittstest. Bei den Leuten am Land ist die Luft draußen. Was da im Geheimen stattfindet, ist der Wahnsinn. Vorne beim Gasthaus sind die Fenster mit der Zeitungen verpickt und hinten stehen die Leute und feiern. Genau das könnte verhindert werden, wenn klar gesagt wird: Schaut`s, das Gasthaus ist offen, ihr dürft rein, aber braucht einen Eintrittstest. So filtere ich viel mehr Kranke heraus und kriege das anonyme Geschehen in den Griff.

Aber genau diese Eintrittstests wurden im Osten abgeschmettert.

Dabei schaffen Tests die so wichtige Awareness für diese Krankheit. Eintrittstests sind nichts Schlechtes, wir brauchen nur genügend Teststraßen. Dann werden die Leute auch den Ernst der Lage verstehen, das fehlt zum Teil noch. Wir haben noch zu wenig Impfstoff, also nützen wir doch, dass wir die Testungen haben. Es gibt keine andere adäquate Maßnahme.