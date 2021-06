Birgit Moosmann

Auf der einen Seite saß. Sie machte von Beginn an klar, dass sie niemals an einem Vorstandsposten interessiert gewesen wäre. Sie sei sich sicher, sie hätte wohl einen bekommen, aber darauf angelegt? „Nein, ich wollte nie so viele Stunden arbeiten.“ Die hinterherhinkenden Erwerbsbiographien von Frauen sieht sie – neben einigen anderen Faktoren – einer Sache geschuldet, an der die Frauen selbst Schuld zu haben scheinen. „Frauen wollen immer etwasmachen. Wie oft ich das höre. Das sind oft Jobs, die nun mal nicht die große Karriere versprechen.“

Manuela Vollmann plädierte dafür, dass zwei Frauen sich gemeinsam für einen Job bewerben könnten. Unternehmen wären bereit für so viel Flexibilität, man müsse sich nur trauen. Dann würden wir dahin kommen.

Und Christiane Funken, Buchautorin von „Sheconomy“ und sicher, dass die Zukunft der Arbeitswelt weiblich ist und dass die Wende kommen wird (bloß wann, darüber wollte sie keine Prognose abgeben), lenkte die Diskussion auf das Privatleben. „Augen auf bei der Partnerwahl!“, gab sie den jungen Frauen im Publikum mit.

Ingrid Moritz formulierte das feministische Endziel nach hitzigem Hin und Her von leichtem Grinsen begleitet, aber dennoch lautstark als: „Vor den Frauen sollen sich alle fürchten!“