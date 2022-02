Vor Corona-Gipfel: Gecko-Report vorsichtig optimistisch

Die Bundesregierung trifft sich heute, Mittwoch, mit den Landeshauptleuten und Experten der Gesamtstaatlichen Krisenkoordination (Gecko) zu einem Corona-Öffnungsgipfel. Dabei wird beraten, welche Öffnungsschritte sofort und ab März gesetzt werden können. Und ob die PCR-Tests weiterhin gratis sein sollen.

Bundeskanzler Karl Nehammer und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner haben sich zuletzt für ein Ende der Gratistests ausgesprochen. Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat eine Änderung der Teststrategie in Aussicht gestellt. Wien will wieder einen eigenen Weg gehen und an den Gratistests festhalten.

Lockerungen, wenn Peak erreicht ist

Bereits im Vorfeld des Gipfels wurde ein Report der Gecko-Kommission veröffentlicht. In dieser kurzen Stellungnahme äußeren sich die Experten vorsichtig optimistisch. Man könne erste Lockerungsschritte setzen - aber nur unter der Bedingung, dass der Höhepunkt der aktuellen Omikron-Welle überschritten ist.