Der Termin ist schon vor Monaten fixiert worden. Um die Stärkung des italienischen Exporthandels hätte es bei dem Besuch von Italiens Außenminister Angelino Alfano am Mittwoch in Bozen gehen sollen. Doch bereits im Vorfeld stellte Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher klar, dass man "natürlich auch über die aktuelle Thematik der Flüchtlinge sprechen" werde.

Rund zwei Wochen nach der Ankündigung von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ), Panzer nach Tirol zu verlegen und 750 Soldaten für einen Assistenzeinsatz am Brenner bereit zu stellen, bleiben die Beziehungen zu Italien angespannt.

Kaum ein Tag vergeht, an dem aus Österreich nicht – von Außenminister Kurz über Innenminister Sobotka bis zu Tirols Landeschef Platter – damit gedroht wird, bei Bedarf Kontrollen am Brenner zu starten. Auch wenn gleichzeitig stets betont wird, dass die Lage derzeit ruhig ist.

Eine Frage der Zeit

Alfano hat Österreichs Wortmeldungen gestern in Bozen erneut als Wahlkampfrhetorik abgetan. "Früher oder später wird auch der österreichische Wahlkampf enden und dadurch wird sich auch die Tonart wieder beruhigen", sagte der Minister, der offenbar um Deeskalation bemüht war. In Italien zeigt man sich aber von den Wortmeldungen aus Österreich zunehmend genervt. Der italienische Vize-Außenminister Mario Giro hat die Regierung in Wien zu moderateren Tönen aufgefordert. "Man kann nicht die Beziehungen zwischen Staaten wegen Wahlkampfdebatten aufs Spiel setzen", wurde Giro von Medien zitiert. Die Diskussion rund um die Brenner-Grenze sei "surreal", da es keinen "Anstieg der Migrantenzahl am Brenner gibt."

Foto: /LPA/Oskar Verant Im Mai 2016 war man noch um Gemeinsamkeiten bemüht. Alfano, damals noch Innenminister, versprach bei einem Treffen mit Sobotka, Platter und Kompatscher am Brenner, die Kontrolltätigkeit auf der Fluchtroute nach Norden zu verstärken.

Italien hat Wort gehalten. Derzeit werden täglich nur 15 bis 25 Migranten am Brenner aufgegriffen. Und das obwohl heuer bereits 93.000 Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Italien gekommen sind – neuer Rekord. Inzwischen dementierte Gerüchte, wonach die italienische Regierung 200.000 Migranten mit Visa ausstatten könnte, haben indes gezeigt, dass auch Rom Drohkulissen aufzubauen versteht.

Alfano heute in Wien

Raum für diplomatische Gespräche gibt es am Donnerstag in Wien. Alfano wird dort in der Hofburg Italiens Schwerpunkte für den OSZE-Vorsitz 2018 vorstellen. Danach ist ein bilaterales Treffen mit Kurz im Außenministerium geplant. Dabei soll es auch um die Themen Migration und Mittelmeer-Route gehen, hieß es.