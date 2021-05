Vor 2024 ist kein Ende in der Causa Grasser in Sicht

Im Durchschnittstempo scheint in der Causa Grasser offenbar nichts über die Bühne zu gehen. De facto erfolgt alles – von den Ermittlungen bis zur Hauptverhandlung – in der XXLarge-Version. Dieses Muster zieht sich auch in der Urteilsausfertigung fort: Mittlerweile sind mehr als fünf Monate vergangen, seit Richterin Marion Hohenecker mündlich das überraschend harte Urteil von acht Jahren Haft für Ex-

Finanzminister Karl-Heinz Grasser aussprach. Seit dem Urteilsspruch am 4. Dezember heißt es für die noch nicht rechtskräftig Verurteilten: „Bitte warten!“

Eine Auskunft, wann Hohenecker mit der schriftlichen Begründung des Urteils fertig sein wird, will man am Wiener Landesgericht nicht geben.