Das Grasser-Urteil, eine Zumutung

So sieht das Gericht die Sache, und dem ist nichts hinzuzufügen - zumal die Angeklagten ohnehin in Berufung gehen.

Eine Zumutung war das Verfahren aus einem anderem Grund. Und zwar sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die Angeklagten. Denn zusätzlich zu den ausgesprochenen, jahrelangen Haftstrafen gibt es noch eine andere „Strafe“ - die Dauer von Ermittlungen und Verfahren. Zehn Jahre waren die Angeklagten de facto im öffentlichen Fokus und in der Ungewissheit über den Ausgang dieses Verfahrens. 168 Tage (!) dauerte allein der Prozess. Nun kann man trefflich darüber streiten, wie viel „Schuld“ der Ex-Minister daran trägt, weil er manches verzögert und ihm zustehende Rechtsmittel bemüht hat. Außer Zweifel aber steht, dass derart lange Verfahren justizpolitisch ein Problem sind. Wer kann sich für so lange und für so viele Tage einen guten Rechtsbeistand leisten? Wer kann so lange mit der Last einer drohenden Verurteilung. Nein, hier muss sich etwas tun. Denn Es gibt kein belastbares Argument dafür, dass der Rechtsstaat von derart langen Verfahren profitiert oder dass diese zur Akzeptanz der Justiz in der Bevölkerung beitragen. Und dabei ist es herzlich egal, ob die später Verurteilten nun Herr Mayer, Frau Huber oder in diesem Fall eben Herr Grasser heißen.