Grasser-Urteil: Freisprüche sind rechtskräftig

Durch die von den Verurteilten angemeldeten Rechtsmittel kann das Urteil nur "verbessert", also gemildert oder ganz gekippt werden. Es kann sich für sie nun nichts mehr verschlechtern.

Freigesprochen wurden am Freitag fünf Angeklagte in der Linzer Causa wegen Korruptionsverdachts beim Bürohaus Terminal Tower. Es ging um eine Zahlung von 200.000 Euro an Peter Hochegger und Walter Meischberger, die laut nicht rechtskräftigem Urteil Korruption für Grasser war, als Gegenleistung für den Mietvertrag mit den Finanzbehörden. In der Causa wurden nur die Hauptangeklagten, darunter Grasser, verurteilt.