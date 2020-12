Vom Schulterschluss zum Misstrauensantrag: Das Corona-Jahr der Parteien

Und wie haben sich die Neos positioniert? Transparenz in allen Bereichen, Rechtsstaatlichkeit der Maßnahmen und offene Schulen: Das waren von Beginn an die erkennbaren Anliegen der Pinken. Im Lauf der Monate wird ihre Kritik aber immer rauer - und es gipfelt darin, dass sich die Pinken in der letzten Sitzung des Jahres plötzlich an der Seite der FPÖ wiederfinden.

Als einzige Partei stimmen sie am 21. Dezember dem blauen Misstrauensantrag gegen die türkis-grüne Regierung zu, den Kickl zuvor einigermaßen abstrus in der Sache und radikal im Ton begründet hatte.

Blau-Pink gegen Türkis-Grün. Die SPÖ verkneift es sich, da mitzumachen.