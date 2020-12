FPÖ-Kreise: Hofer sondierte Mehrheit für Klubvorsitz

Für FP-Parteigänger ist klar, Hofer Klubchef werden möchte, weil er die FPÖ für eine Regierungsbeteiligung vorbereiten möchte.

Aber das kommt einem Hasardspiel gleich. Denn geht Hofers Plan nicht auf, geht er als geschwächter Parteichef in das kommende, für die FPÖ wichtige Jahr 2021. Im Frühherbst nämlich wird in Oberösterreich gewählt, wo die FPÖ mit Manfred Haimbuchner in der Regierung sitzt und mehr als 30 Prozent zu verteidigen hat. Bis zur Landtagswahl wollte man an der Doppelspitze Hofer-Kickl festhalten. Doch nach Paarlauf schaut das nicht aus.