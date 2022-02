Virologin: "Wir können uns diese Lockerungen leisten"

Die Infektionszahlen sind weiterhin auf hohem Niveau, ab Samstag werden dennoch die aktuellen Maßnahmen gelockert.

Können wir uns diese Lockerungen leisten? "Ja", sagt Monika Redlberger-Fritz, Virologin an der MedUni Wien, am Donnerstag in der "ZiB2".

Es gelte aber dennoch, weiter vorsichtig zu sein, mahnt sie. "Wenn man sieht, dass man sich in die falsche Richtung bewegt, braucht es wieder stärkere Maßnahmen." Man müsse weiterhin vermeiden, dass die Krankenhäuser belastet werden.