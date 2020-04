Viren-Tracking: Jetzt kommt Chip auf den Schlüsselbund oder HandyApp

Daher wird überlegt, wie man Virus-Herde schnell ausfindig machen und deren Verbreitung stoppen kann. Das nennt sich „Containment“ (Eindämmung).

Unter Containment wird ein Mix aus Überwachung, raschen und umfassenden Testungen und Isolationsmaßnahmen für betroffene Personen verstanden.

Die Überwachung

Zur Überwachung ist ein Smartphone nötig. Wer keines hat oder nicht damit umgehen kann, soll einen Chip auf den Schlüsselbund bekommen. Wenn jemand mit Corona-Symptomen entdeckt wird, wird dessen Chip oder Handy ausgewertet: Mit welchen anderen Geräten war die infizierte Person lange und eng genug zusammen, sodass es zu einer Ansteckung kommen konnte? Diese Personen sollen dann per SMS verständigt werden, dass sie sich sofort testen lassen müssen. Sind sie infiziert, müssen sie in Quarantäne.

Diese HandyApp oder der Chip könnten z. B. auch als Ausweis dienen, dass man Geschäfte betreten darf – oder sonstige „Freiheiten“ wiedererlangt.

Pflicht-Debatte

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka spricht sich im profil offen dafür aus, die „Stopp Corona App“ des Roten Kreuzes verpflichtend einzuführen. „Wenn evident ist, dass wir die Menschen schützen können, und jeder Kontakt festgehalten wird, dann sage ich dazu Ja“, so Sobotka. Kürzlich hatte er im KURIER noch gemeint, die Rechtslage gebe in Österreich keine App-Pflicht her.

Der Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, Gerry Foitik, ist gegen eine Pflicht: „Zwang ist immer ein schlechter Motivator.“

Kanzler Sebastian Kurz hält das Mittel zwar für gut, zur Frage der Pflicht hält er sich bedeckt.

Das Testen

Zum Containment gehört neben dem elektronischen Viren-Tracking auch das Testen dazu. Es muss genügend verlässliche Tests geben.

Die Isolation

Und drittens sollen dann nur noch infizierte Personen und Verdachtsfälle in Isolation.

Neun Containment-Zentren

Um das umzusetzen, sollen in allen neun Bundesländern Containment-Zentren eingerichtet werden. Aus den Gesundheitsbehörden der Länder, Ärzten, Amtsärzten, Rotem Kreuz, Polizei etc. soll ein „perfekt funktionierendes Uhrwerk“, wie es in Regierungskreisen heißt, entstehen.