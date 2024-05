FPÖ-Kandidat Vilimsky will EU-Kommissar für "Remigration"

Die Menschen sollten abstimmen, so Vilimsky: "Willst du sichere Grenzen, damit keine Illegalen, Kriminellen und Terroristen mehr ins Land kommen und wartest dafür 20 oder 25 Minuten an der Grenze?"

Direkte Demokratie solle vor Unionsrecht stehen - so würde Vilimsky die Bevölkerung über eine der größten Errungenschaften der EU in einer Volksabstimmung entscheiden lassen: die offenen Grenzen zwischen den Mitgliedsstaaten.

EU als "Fake-News-Schleuder"

Europa und Österreich vor russischer Propaganda und systematischen Fehlinformationen zu schützen, hält Vilimsky offenbar nicht für notwendig. Auf Nachfrage sagt er: "Die größte Fake-News-Schleuder in der EU ist die EU selbst und die Kommission."

Es solle sich niemand anmaßen, festzustellen, was wahr ist und was nicht. "Der Rezipient ist in einer modernen Mediengesellschaft selbst in der Lage, das herauszufinden." Auch, wenn das angesichts der Fülle an Informationen heute schwieriger sei als früher.