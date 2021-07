Vier Millionen in Österreich vollimmunisiert - "Zwischenetappe erreicht"

4.033.347 Menschen haben mit Stand 17. Juli eine vollständige Grundimmunisierung erhalten, so das Gesundheitsministerium in einer Aussendung am Sonntag. Damit wurden bisher insgesamt 9.001.187 Impfdosen verabreicht, 5.135.349 Menschen sind teilimmunisiert - haben also eine Impfung erhalten.

Am Freitag wurden 70.470 Impfungen in den E-Impfpass eingetragen. Das ist ein niedriger Wert für das Ende der Arbeitswoche, am vorvergangenen Freitag waren es noch 88.601 Stiche, in der Woche davor 113.307.

Generell sind die Impfzahlen seit dem Beginn der Vorwoche stark rückläufig, der bisherige Spitzenwert datiert vom 2. Juni mit mehr als 143.000 verabreichten Corona-Schutzimpfungen.