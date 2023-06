VfGH zerpflückt Coronahilfen: Milliarden an Steuergeld, aber wo bleibt die Kontrolle?

Asfinag-Vergleich hinkt

Posch antwortet, die Cofag erledige keine hoheitlichen Aufgaben, sie sei funktionell nicht der öffentlichen Verwaltung zuzurechnen. Kontrolle sei aber sichergestellt.

Die Höchstrichter Johannes Schnizer und Christoph Herbst, der auch zuständiger Referent in der Causa ist, sehen das anders – und nahmen Sektionschef Posch bei der Befragung regelrecht in die Mangel. Auch, dass Posch die Cofag mit der Asfinag verglich und warnte, wenn die Cofag gekippt wird, drohe auch die Asfinag zu kippen, ließen sie nicht gelten.

An Kontrollmöglichkeiten gibt es einen monatlichen Bericht an das Parlament und einen Vertrag, in dem der Finanzminister mit der Cofag deren Aufgaben und Ziele definiert hat. Das wiederum ließ Dieter Altenburger, Anwalt der Wiener Lokalbahnen, die in der Causa geklagt hatten, nicht gelten: „Dass das faktisch eh funktioniert, ist schön und gut, aber das können wir nur glauben. Vorgesehen sind diese Mechanismen im Gesetz nicht, sie können jederzeit wegfallen.“

Die Verhandlung wurde auf nächste Woche vertagt, danach beraten die Richter wieder geheim. Ein Erkenntnis wird erst in den kommenden Wochen oder Monaten erwartet.