VfGH: U-Ausschuss gegen SPÖ und FPÖ findet statt

"Rot-Blauer Machtmissbrauch": Unter diesem Motto hat die ÖVP einen U-Ausschuss verlangt, der sich damit beschäftigen soll, ob SPÖ oder FPÖ zwischen 2007 und 2020 in Regierungsverantwortung öffentliche Gelder sachwidrig verwendet haben. Abgeordnete von SPÖ und FPÖ hatten dagegen zwei Anträge beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) eingebracht.

Zur Prüfung "nicht befugt"

Nun hat der VfGH den rot-blauen Antrag zur Aktenlieferung zurückgewiesen und Türkis-Grün rechtgegeben: "SPÖ und FPÖ haben nämlich nicht näher dargelegt, inwieweit sich diese Akten auf Handlungen beziehen, die vom Untersuchungszeitraum (11. Jänner 2007 bis 7. Jänner 2020) erfasst sind", heißt es. Aber ist nun der gesamte Untersuchungsgegenstand verfassungswidrig?

ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger kann vorerst aufatmen. Laut VfGH könne das im Zuge eines Verfahrens zur Beweisanforderung nicht geprüft werden. Es sei gesetzlich geregelt, unter welchen Voraussetzungen Nationalratsabgeordnete die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses bekämpfen können. Der VfGH sei "nicht befugt", dies in einem Verfahren zu prüfen, in dem es um die Frage geht, ob eine ergänzende Beweisanforderung in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand steht.

Heißt übersetzt: Der U-Ausschuss findet statt. Das Büro von SPÖ-Fraktionsführerin Eva-Maria Holzleitner reagiert auf KURIER-Anfrage einigermaßen überrascht auf die Begründung des VfGH. Man habe die rechtlichen Möglichkeiten, zu überprüfen, ob ein Untersuchungsgegenstand nun verfassungswidrig sei, nun nämlich ausgeschöpft.