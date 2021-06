Vertrauensindex: Finanzminister Blümel stürzt ab

Weiter ganz oben im Vertrauen in die Bundespolitiker Österreichs steht Bundespräsident Alexander Van der Bellen, er konnte bei einem Saldo von 43 Punkten (aus "habe Vertrauen/habe kein Vertrauen") ein Plus von vier Punkten verzeichnen. Gleich hinter ihm folgt Zadic, die um einen Punkt auf einen Saldo von 21 zulegen konnte. Platz drei geht an Kocher, der zwei Punkte verlor und deshalb haarscharf mit einem Saldo von 20 auf Platz drei landete.

Stabilisiert haben sich die Werte von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): Nach starken Verlusten bei den letzten Erhebungen kommt er mit einem Minus von einem Punkt auf einen Saldo von acht - das ist ex aequo Rang vier mit Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), der zwei Punkte zulegen konnte.

800 Personen befragt

Befragt wurden 800 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte aus dem OGM Online-Panel, und zwar Anfang der laufenden Woche. Die Schwankungsbreite beträgt plus/minus 3,5 Prozent

Neueinsteiger Wolfgang Mückstein (Grüne) - beim letzten Vertrauensindex war noch sein Vorgänger Rudolf Anschober im Amt - kam auf einen Saldo von sechs und liegt damit gleichauf mit seinen grünen Regierungskollegen Werner Kogler (plus vier) und Leonore Gewessler (minus zwei). Über eine positive Veränderung freuen kann sich Hofer - kaum aus dem Amt als FPÖ-Chef, legte er aufgrund des Zuspruchs von FPÖ-Kritikern gleich um zehn Punkte zu. Allerdings bewegt sich sein Saldo mit minus 34 nach wie vor klar im negativen Bereich.