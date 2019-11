"Vernichtungsfeldzug": Strache wendet sich an Zivilgerichte

Er, der "politisch noch immer nicht tot ist", glaubt, dass seine Gegner "durchaus Anlass" hätten, eine zivilrechtliche Auseinandersetzung zu scheuen.

Kickl schließt Zusammenarbeit aus

Indes betonte FP-Klubobmann Herbert Kickl ebenfalls auf Facebook in einem Schreiben an die Unterstützer der Freiheitlichen einmal mehr, "dass in unserer FPÖ kein Platz mehr für Heinz-Christian Strache ist". Das habe sich dieser selber zuzuschreiben: "Alles andere ist unrichtig und wehleidig. Es nützt nichts, sich in eine 'Wirklichkeit' zu flüchten, die nicht den Tatsachen entspricht."