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Inland

Veit Dengler aus Neos-Klub und Partei ausgeschlossen

Der Abgeordnete habe mehrfach gegen die Klubstatuten verstoßen, so hieß es in der Pressemitteilung der Neos.
10.07.2026, 20:11

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Ein Mann im Anzug mit roter Krawatte gestikuliert lebhaft während eines Gesprächs mit einer Frau in einem Konferenzraum.

Neos-Nationalratsabgeordneter Veit Dengler ist am Freitag sowohl aus dem pinken Parlamentsklub als auch aus der Partei ausgeschlossen worden. Das gaben die Neos am Abend in einer Presseaussendung bekannt. 

„Die Vollversammlung des Neos Parlamentsklubs hat heute einstimmig beschlossen, den Abgeordneten Veit Dengler aus dem Parlamentsklub auszuschließen. Der Abgeordnete hat bereits in der Vergangenheit mehrfach gegen die Klubstatuten verstoßen“, hieß es in der Pressemitteilung.

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Zu den Gründen hieß es: „Ein Vorfall - der ausdrücklich nichts mit inhaltlichen Positionen zu tun hatte - in einer vertraulichen Sitzung heute Abend hat das Vertrauen seiner Klubkolleg:innen letztlich endgültig zerstört. Eine weitere Zusammenarbeit ist unter diesen Umständen nicht möglich. Auch weitere rechtliche Schritte werden geprüft.“ 

Wie aus internen Kreisen der Neos zu erfahren war, hat Dengler die Sitzung wohl aufgezeichnet.

In weiterer Folge sei Dengler auch aus der Partei ausgeschlossen worden.

Agenturen, kurier.at, mafa  | 

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