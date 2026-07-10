Mit den Menschen ins Gespräch kommen. Fragen beantworten, die den Österreicherinnen und Österreichern unter den Nägeln brennen. Herausfinden, wo die größten Sorgen in Bezug auf die österreichische Außenpolitik liegen: Das war das Ziel der am Donnerstagabend gemeinsam mit dem Außenministerium geplanten KURIER-Veranstaltung unter dem Motto „Frag die Ministerin“. Dass das Event im Vienna Airport Conference & Innovation Center beim Flughafen stattfand, war kein Zufall: Eine Außenministerin, gefühlt stets auf dem Sprung, unterwegs nach - ja, wohin geht ihre nächste Dienstreise? „Nach Brüssel“, antwortet sie, und lässt dabei gleich durchblicken, dass es da, bei den informellen Treffen der EU-Außenminister, ab und zu ganz schön hitzig hergehen kann. Ob es da „eine realistische Chance gibt, dass die Einstimmigkeit in der EU fällt bzw. wie man das möglichst schnell ändern kann“, möchte ein im Sesselhalbkreis um Meinl-Reisinger herum sitzender Herr wissen. Kurze Antworten sind die Sache der Ministerin nicht, dafür fallen ihre Erklärungen umso emotionaler aus. „Ich bin sehr für ein Ende des Einstimmigkeitsprinzips, obwohl das keine Regierungsposition ist“, sagt sie, „aber wir wollen sicherstellen, dass kein kleines Land von einer Mehrheit überrollt wird und dass unsere ureigensten Interessen aufs Spiel gesetzt werden.“ Was sie stattdessen vorschlägt: Es gebe in Europa durchaus die sogenannten „Freunde der qualifizierten Mehrheit“ in der Außenpolitik. „Ich hätte gerne, dass sich Österreich dieser Gruppe anschließt“, führt Meinl-Reisinger aus, dafür müsse man keine Verträge ändern. „Aber das sind sehr dicke Bretter, die man da bohren muss. Das ist ein bisschen so, als würde man versuchen, gemeinsam mit den Bundesländern die Macht der Bundesländer zu beschneiden.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Winkler Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und KURIER-Außenpolitik-Ressortleiterin Ingrid Steiner-Gashi.

Das erheitert das Publikum, doch schon bei der nächsten Frage wird es ernst - es ist das Thema, das den Abend beherrschen wird und die meisten Gäste des Events spürbar am meisten interessiert: die Frage der Neutralität. Werden österreichische Soldaten kämpfen müssen, warum wolle sie die Neutralität abschaffen?, wird Meinl-Reisinger gefragt. Worauf die Ministerin kontert, es wundere sie ja nicht, warum diese Frage komme, zumal die FPÖ dies seit Monaten trommle: Sie sei der gefährlichste Mensch im Land, weil sie die Kinder in den Krieg schicke, weil sie die Neutralität abschaffen wolle.

Frag die Ministerin: Beate Meinl-Reisinger