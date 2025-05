Veit Dengler: "Hoffe, wir sehen Strolz wieder in der Politik"

Das ist richtig. Das Wesentliche ist aber nicht, dass der Staat sparen muss, sondern wir müssen als Wirtschaft wieder wachsen. Das müssen wir ermöglichen. Wir sind jetzt im dritten Rezessionsjahr. In der vergangenen Regierungsperiode hat Österreich von allen EU-Ländern wirtschaftlich am schlechtesten abgeschnitten. Wenn die Wirtschaft wieder wächst, wachsen auch die Steuererträge. Dann kann man sich wieder etwas leisten. Kurzfristig haben wir das Problem, dass wir sparen müssen. Aber sparen allein wird nicht reichen, wir müssen das Land auch strukturell reformieren.

Die FPÖ hat für sich den Schluss gezogen, dass sie jetzt Fundamentalopposition machen will. Etwa mit den rund 800 Anfragen, die sie jetzt einbringen wollen. Der Stil der Diskussion im Parlament hat sich nicht geändert, wenn man die Konfrontation mit der FPÖ als Beispiel nimmt. Das stimmt. Aber ich kann nicht für die FPÖ sprechen. Was ich sagen kann, ist, dass sich das, was im Plenum vom Rednerpult aus gesagt wird, ganz anders anhört als in den – nicht öffentlichen – Ausschüssen. Es gibt durchaus Abgeordnete der FPÖ, mit denen man vernünftige Gespräche führen kann.

Nein, natürlich nicht. Das ist das Problem in einer Koalition. Es geht nicht darum, was wir wollen, sondern darum, was das Land braucht. Es braucht Reformen. Das war jetzt der erste Schritt und der war super, aber es wird noch mehr kommen. Was für uns auch wichtig ist, ist ein gewisser Stil in der Politik. Den merkt man schon bei dieser Regierung. Wir arbeiten konstruktiv zusammen und diskutieren offen. Übrigens auch mit den Oppositionsparteien.

Das Prinzip ist ganz einfach. Es muss zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ganz klar sein, wer wofür verantwortlich ist. Wir haben das Problem, dass wir oft Verantwortungen aufteilen. Ein bisschen Bund, ein bisschen Land, ein bisschen Gemeinde. Und am Ende ist dann niemand wirklich verantwortlich. Das ist das fundamentale Problem unseres Föderalismus. Das zeigt sich dann auch beim Geldausgeben. Bei uns sind die, die das Geld ausgeben, nicht für das Einheben verantwortlich. Wir kennen das Problem ja von unseren Kindern. Wenn man ihnen einfach nur Geld gibt, ohne Verantwortung, werden sie es nicht unbedingt vernünftig ausgeben. Wenn sie anfangen, das Geld zu verdienen, das sie ausgeben, fangen sie an, darüber nachzudenken.

Das neue Auto ist billiger als das alte, das er übernommen hat. Ich hätte es vielleicht anders gemacht. Aber das Thema ist ein anderes: Der Sepp brennt für sein Thema der Deregulierung. Er ist so viel bei den Leuten, er ist so viel unterwegs, das ist super. Den Sepp werden wir am Ende der Legislaturperiode daran messen, was er bewegt hat.

Noch eine persönliche Frage: Sie haben damals die Neos mitgegründet, sind aber nicht in die Politik gegangen, sondern waren als Medienmanager in Ländern wie der Schweiz oder Deutschland tätig. Jetzt sind Sie zurück und vertreten die Neos als Abgeordneter im Parlament. Warum dieser Schritt in die Politik?

Es gibt eine dreifache Motivation. Erstens habe ich Neos mitgegründet, es ist also auch mein Baby. Ich bin zwar aus privaten Gründen, weil das alles sehr attraktive Jobangebote waren, weggegangen, es ist aber nie das Gefühl verloren gegangen, dass ich eine konstruktive Rolle spielen will, auch um die Republik zu verändern. Zweitens habe ich in meinem Leben sehr viel Glück gehabt. Ich habe zum Beispiel vom österreichischen Staat ein Stipendium erhalten, um in Amerika zu studieren. Wenn das so ist, dann hat man auch eine Verantwortung, für das Land etwas zu tun. Und drittens ist mir wichtig, dass in dem Land inhaltlich etwas vorangetrieben wird.

Die Neos haben Sie gemeinsam mit Matthias Strolz gegründet. Der hat der Partei den Rücken gekehrt. Wie sehr hat Sie das getroffen?

Matthias und ich sind nach wie vor in gutem Kontakt. Wir mögen uns auch sehr. Ich halte ihn für eine faszinierende Person. Ich war aber sehr enttäuscht, dass er fünf Tage vor der Nationalratswahl aus der Partei ausgetreten ist. Das war eine unnötige Aktion.

Es war auch ein etwas eigenartiges Zeichen knapp vor der Nationalratswahl.

Ja, es gab da Kränkungen in mehrere Richtungen. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Trotz allem ist Matthias eine Bereicherung fürs Land. Er ist eine sehr talentierte Person und er ist auch sehr lustig. Ich hoffe, wir werden ihn in der einen oder anderen Form in Österreich, auch in der Politik, wiedersehen.