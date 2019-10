Vbg.: ÖVP und Grüne starten Koalitionsgespräche

Nach Möglichkeit sollen die Verhandlungen so zeitig abgeschlossen sein, dass die neue Regierung am 6. November angelobt werden kann. Hinsichtlich des Abschlusses der Verhandlungen haben beide Parteichefs jedoch in der vergangenen Woche schon unterstrichen, dass der Inhalt wichtiger sei als die zeitliche Dimension. "Es dauert so lange, wie es dauert", so die Formulierung von Wallner. Die Vorarlberger Wähler hätten sich rasche Verhandlungen verdient, es müsse aber ein gutes Programm herauskommen.