Van der Bellen warnt vor "Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas"

Mit warnenden Worten hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch auf die aktuelle Diskussion rund um menschenverachtende Äußerungen freiheitlicher Funktionäre (Stichwort: "Ratten-Gedicht") reagiert.

"In den letzten Tagen und Wochen sind Aussagen öffentlich geworden, mit denen gezielt Hetze gegen einzelne Menschengruppen betrieben wurde", schreibt Van der Bellen in einer Aussendung. "Solche Aussagen führen zur Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas in unserem Land. Sie führen zur Spaltung statt zur Stärkung des Gemeinsamen in unserer Heimat. Und damit wird auch das Ansehen Österreichs in der Welt massiv beschädigt. Hetze gegen Mitmenschen werden wir in Österreich niemals akzeptieren."