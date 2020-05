VdB, Kurz und die Corona-Regeln: Die Geister, die sie riefen

Gewiss, Van der Bellen, hat sich ohne Umschweife entschuldigt, während dem Bundeskanzler das Wort „Fehler“ auch auf Nachfrage zunächst nicht über die Lippen kommen wollte (wobei ihm kein Stein aus der Krone gefallen wäre; später sprach er dann in einem Zeitungsinterview von „Fehlern in der Vorbereitung“).

Gewiss, der Auftritt des Kanzlers war ein öffentlicher, die abendliche Zusammenkunft des Staatsoberhaupts privater Natur. Aber Ersteres macht keinen Unterschied in der Bewertung der Sache selbst.

Zweiteres ist komplexer: Auch wenn Kurz im Nachhinein die Sache so darstellte, dass die Dinge aus dem Ruder gelaufen seien, so musste man doch damit rechnen, dass ein Kanzlerbesuch, in diesem so abgeschotteten Tal zumal, zu einem Volksauflauf werden und nicht nach der reinen „Corona-Lehre“ ablaufen würde.

Freilich: Die Tatsache, dass es ein öffentlicher Auftritt war, kann per se noch kein Vorwurf sein: Wer wollte hier Eitelkeit und Eigeninteresse fein säuberlich vom politischen Geschäft trennen, zu dem es eben auch gehört, sich unter die Leute zu mischen?

Ein Grunddilemma wird bei beiden Fällen sichtbar, welches der Politikberater Thomas Hofer im Gespräch mit dem KURIER so ausdrückte: „Je besser die Zahlen (bei den Infektionen; Anm.) sind, desto eher kommen die Leute und sagen, wegen dem haben wir den ganzen Zinnober aufgeführt.“ Und dem leisten Spitzenpolitiker natürlich entsprechend Vorschub, wenn sie den Eindruck erwecken, es selbst mit den Regeln nicht so genau zu nehmen.

Einmal mehr zeigt sich, dass Politiker nicht selten Opfer jener Erwartungen oder Stimmungen werden, die sie aus welchen Gründen immer selbst geweckt haben.

Erregungsdemokratie

Dass im Falle von Corona der Grat ein schmaler war, räumt auch Thomas Hofer ein: Er beurteilt die Krisenrhetorik der Regierung als über weite Strecken angemessen; nur Ende März sei es „gekippt“, als Kurz – ungeachtet einer damals schon erkennbaren Trendwende – zu drastischen Worten („Jeder wird jemanden kennen …“) gegriffen habe; dies sei eine „unnötige Eskalation“ gewesen, bald darauf habe der Kanzler allerdings wieder den richtigen Ton getroffen.

Ungeachtet dieser Einschätzungsfragen bleibt das Thema Vorbildwirkung: Ja, an Politiker werden zu Recht höhere Maßstäbe angelegt. Wasser predigen und Wein trinken geht eben unter gegenwärtigen medialen und kommunikationstechnischen Bedingungen gar nicht mehr. Bevor wir das aber uneingeschränkt als Zugewinn an Transparenz und Demokratisierung bejubeln, sollten wir auch die Gnadenlosigkeit einer Social-Media-gesteuerten Erregungsdemokratie sehen. Wird sie auch noch moralisch überfrachtet, kippt sie zwangsläufig.