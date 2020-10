Van der Bellen dankt Kirchen als "Zusammenhalter" in Corona-Zeit

Schönborn bezog sich in seiner Ausführung auf die neue Sozialenzyklika "Fratelli tutti" von Papst Franziskus. Es sei die Grundüberzeugung der Religionen, "dass alle Menschen von einem Schöpfer stammen, dass wir eine Menschheitsfamilie bilden und eine gemeinsame Verantwortung für die Schöpfung haben, die uns gemeinsam anvertraut hat".



Franziskus unterstreiche das Bewusstsein der Verantwortung für die eine Welt und verweise auf das biblische Gleichnis vom barmherzigen Samariter: "Nur wenn sich die Nächstenliebe öffnet auf jeden Menschen in Not, kann ein Ausweg aus den vielfältigen weltweiten Krisen gefunden werden", fasste Schönborn das Anliegen des Papstes zusammen. Und bezog sich auch auf die Situation von Flüchtlingen: "Nicht vorbeigehen an der Not der Flüchtlinge, an neuen Kriegen und sozialen Defiziten - das ist der Auftrag der Kirchen und Religionen und wir müssen dafür unser Wort weiterhin erheben und tatkräftig helfen."