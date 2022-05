Ursula Plassnik: "Die Schweizer haben auch Kühe, aber weniger heilige“

Die Schweiz diskutiert über eine engere Anbindung an die NATO. Sind die Eidgenossen einen Schritt weiter als Österreich?

Ja. Die Schweizer haben zwar auch Kühe, aber weniger heilige Kühe als wir. Sie überlegen staubtrocken, was ihnen nützt, wie sie sich bestmöglich schützen können. Die Neutralität ist für sie ein Instrument der Sicherheitspolitik, kein Selbstzweck. Und sie geben dreimal so viel aus für ihre Verteidigung wie wir. Die Schweizer und die Finnen kaufen zum Beispiel 100 modernste Kampfjets von einer US-Firma. Während wir uns nicht einmal überlegen, ob etwa gemeinsame regionale Luftraumüberwachung für uns sinnvoll wäre. Oder eine Weiterentwicklung der Neutralität in Richtung Bündnisfreiheit.

Unterstützer der immerwährenden Neutralität argumentieren oft mit Österreichs Funktion als Brückenbauer. Ist das berechtigt oder überschätzt Österreich sein diplomatisches Gewicht im Jahr 2022?

Ja, das mit dem Brückenbauer ist Selbstüberschätzung, die an Selbstbetrug grenzt. Für Putin ist Österreich ein Sanktioniererland, genau wie alle anderen EU-Länder. Lassen wir also die Füße am Boden. Wie soll denn Diplomatie einen Angriffskrieg, eine Cyberattacke, die unser Gesundheitssystem lahmlegt, oder das Abdrehen eines Gashahns stoppen?