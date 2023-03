Untersuchungsausschüsse: Neos-Mandatarin Krisper will nicht mehr dabei sein

Erwähnenswert ist, dass die Neos den U-Ausschuss eigentlich anders nennen wollten: „Rechtsstaat-U-Ausschuss“ oder „Saubere-Politik-U-Ausschuss“ hätte den Pinken weit besser gefallen als „ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss“.

Noch wichtiger als der Name sind der Oppositionspartei die inhaltlichen Reformen. Was die Verwaltung angeht, sind Scherak und Krisper für „Concours“ – also Wettbewerbsregeln – für hochrangige Verwaltungsjobs.

Nach dem Vorbild der Europäischen Union müsse vor einer Ausschreibung nicht nur klar sein, welche Qualifikationen Job-Bewerber vorzuweisen haben, sondern transparent gemacht werden, wer in der Kommission sitzt, die über die Besetzung entscheidet. Mehr noch: Wichtige Jobs sollten erst nach öffentlichen Hearings vergeben werden.