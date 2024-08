Unterstützung durch I-Plus Fachkräfte

I-Plus Fachkräfte verrichten Tätigkeiten wie Unterstützung beim An- und Ausziehen, Ein- und Ausräumen der Schultaschen oder auch Hilfestellungen bei der Basisversorgung - also beim Toilettengang, dem Essen oder dem Waschen. Auch eine Begleitung bei schulischen Übergangssituationen wie Klassen- oder Raumwechsel bzw. der Gang in die Garderobe ist möglich. Zudem werden in dem Bereich mehr als 50 Zivildiener bzw. zehn Personen im freiwilligen Jahr aufgenommen.