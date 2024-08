Bulgarien verbietet LGBTQ-Aufklärung an Schulen

Bulgarien verbietet künftig die Aufklärung über LGBTQ-Inhalte . Präsident Rumen Radew unterzeichnete am Donnerstag in Sofia eine entsprechende Änderung des Bildungsgesetzes.

Ungarn und Russland als Vorbild

Teils homophobes Gedankengut findet sich in der politischen Debatte in Bulgarien und in den Medien des Landes immer wieder. Die Ehe für alle wird in dem Balkanland nicht anerkannt, zudem hat der EU-Mitgliedstaat auch das Istanbuler Übereinkommen zum Kampf gegen Gewalt an Frauen nicht ratifiziert.

In Ungarn wird das Sprechen über Homosexualität vor Minderjährigen seit Sommer 2021 mit einer Geldstrafe belegt. Auch in Georgien verabschiedete das Parlament Ende Juni ein Gesetz zum Verbot von LGBTQ-"Propaganda". In Russland werden ähnliche Gesetze zur Unterdrückung sexueller Minderheiten eingesetzt.