Integrationsunwillige Migranten: Wiederkehr für schärfere Sanktionen

Der Wiener Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) fordert einen nationalen Schulterschluss, um in einem Konvent Werte und Prinzipien für das Zusammenleben festzulegen. Für jene, die sich nicht an die Prinzipien unserer Gesellschaft halten, brauche es "klare Konsequenzen", so Wiederkehr am Freitag in einer Rede in der Aula der Wissenschaften in Wien. "Österreich, wir haben ein Problem und wir dürfen nicht wegsehen", erklärte der Neos-Politiker.

Anlass der als Grundsatzrede angekündigten Ansprache des Integrationsstadtrats waren die jüngsten antisemitischen Vorfälle nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel in Österreich. Wien mache bereits viel im Integrationsbereich und nicht erst seit dem 7. Oktober, so Wiederkehr, aber "es reicht nicht, wenn Wien allein an einem Strang zieht, es braucht Maßnahmen in ganz Österreich".