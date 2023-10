Nahost-Konflikt im Unterricht: Wiener Schulen erhalten Info-Material

"Die aktuelle Eskalation des Nahost-Konflikts ist ein Thema, das auch Jugendliche in Wien massiv beschäftigt. Ich bin sehr froh, dass wir bereits in den Schulen Aufklärung und im Bedarfsfall Unterstützung anbieten können, um so Konflikten entgegenzuwirken", betonte Wiederkehr in einer Stellungnahme.

➤ Mehr lesen: 304 Anzeigen bei verbotener Pro-Palästina Demo in Wien

Die Beschäftigung mit dem Terror in Israel im Unterricht sei eine wichtige Maßnahme, damit offen über den Nahost-Konflikt gesprochen werde und entsprechende Aufklärung geleistet werden kann

Auch Bildungsdirektor Heinrich Himmer hob hervor: "Terror und Gewalt sind auf das Schärfste zu verurteilen. Die Ereignisse in Israel beschäftigen uns alle und machen uns betroffen. Dies trifft natürlich auch auf Schülerinnen und Schüler zu und es ist besonders wichtig, dass sie in der Schule ihre Fragen stellen und ihre Sorgen ausdrücken können."