Gemeinsam für Bildung und Chancengleichheit

Kindeswohl liegt dem Unternehmen am Herzen. Seit fast 10 Jahren gibt es am Betriebsstandort im Waldviertel eine eigene Kinderbetreuung. Basierend auf den Werten des Bio-Pioniers dürfen hier die Kinder der Mitarbeitenden, Natur und Umwelt spielerisch im Jahreskreis erleben. Und auch außerhalb unterstützt SONNENTOR Kinder und Familien. Mit dem Verkauf des „Bio-Bengelchen Probier mal!“ hilft das Unternehmen etwa Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung oder schwerer Krankheit zu erfüllen. Dazu gibt es eine Kooperation mit Aktion Kindertraum in Deutschland und Stiftung Kindertraum in Österreich. Auch in besonders schweren Zeiten brauchen Kinder und ihre Familien Unterstützung. Eine weitere Kooperation besteht daher mit dem Kinderhospiz Momo in Wien.