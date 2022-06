"Unternehmer bieten 10.000 Euro Startbonus, um Fachkraft an sich zu binden"

Die Sommersaison beginnt und der heimischen Hotellerie und Gastronomie mangelt es akut an Personal. In welche Branchen Köche, Kellner & Co. während der Pandemie gewechselt sein könnten, warum eine Rezession möglich erscheint - das sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger im KURIER-Gespräch.

Die anhaltende Kritik an der ÖVP und insbesondere jene Wirtschaftsbund Vorarlberg teilt er nicht.

KURIER: Der Rechnungshof ortet weitere Zahlungen des Vorarlberger Wirtschaftsbundes im Jahr 2019 an die Vorarlberger Volkspartei und hat "Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der Angaben“.

Kurt Egger: Wie es Wirtschaftsbund-Obmann Karlheinz Rüdisser bereits gesagt hat: Wenn sich die zwei angesehenen Institutionen – Finanzamt und Rechnungshof – darauf einigen können, ob der Wirtschaftsbund Partei oder Verein ist mit allen dazu gehörenden Konsequenzen, dann ist allen geholfen.