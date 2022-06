ÖVP-Finanzen: Kraker hofft auf Klärung „noch heuer“

Als „Fortschritt“ wertete Kraker das noch im Entwurfsstadium befindliche neue Parteiengesetz: Es würde dem RH den nun gewählten Umweg über einen Wirtschaftsprüfer ersparen und der Institution selbst die Möglichkeit ausreichender und schneller Prüfung geben. Sie könne dann ihre eigenen Prüfer „unmittelbar Einsicht in Unterlagen und Belege nehmen lassen“, so die RH-Chefin.

Kraker kündigte im Radio auch an, sich die Vergabe der Corona-Hilfen an etliche Landesorganisationen des ÖVP-Seniorenbundes näher anschauen zu wollen: Das seien öffentliche Förderungen – „und das wird uns auch interessieren“. Gleiches gilt für die Inserate in der Zeitung des Vorarlberger Wirtschaftsbundes.

Einmal mehr trat die ÖVP am Samstag in einer Aussendung den im Raum stehenden Vorwürfen entgegen: Die vom Rechnungshof behaupteten Verstöße „werden sich als haltlos herausstellen“. Schließlich hätten bereits zwei Wirtschaftsprüfer alle Unterlagen bereits mehrmals geprüft. Dass sich der Rechnungshof durch einen dritten Wirtschaftsprüfer absichern möchte, nehme man zur Kenntnis. „Die Volkspartei hat alle Kosten der Wahlkämpfe 2019 lückenlos und korrekt angegeben“, hieß es.

Auch betonte man neuerlich die Differenz zwischen der Teilorganisation „ÖVP Senioren“ und dem gemeinnützigen Verein „Seniorenbund“ („zu unterscheiden und statutarisch wie finanziell klar getrennt“).

SPÖ und Neos forderten von der ÖVP am Samstag abermals, die Karten auf den Tisch zu legen. „Die ÖVP muss für ihre Fehler geradestehen und aufhören, Steuergeld für ihre eigenen Zwecke zu verschleudern und einzustreifen“, so Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos.

SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried verlangte wieder einmal Neuwahlen und appellierte an die Grünen, den Weg dafür freizumachen. Die hatten – in Person der Abgeordneten Nina Tomaselli – bereits am Freitag von einem „miesen Zeugnis“ gesprochen, welches sie gegebenenfalls dem Koalitionspartner auszustellen hätten.