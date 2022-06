Nachdem die ÖVP die Bilanz für das Wahljahr 2019 stark verspätet eingereicht hat, zweifelt der Rechnungshof an den Angaben zu den Wahlkampfkosten. Die ÖVP gab an, die Wahlkampfkostengrenze von 7 Millionen Euro eingehalten zu haben. Der Rechnungshof meldet jetzt aber begründeten Zweifel an. Wahlkampfkosten seien nicht als solche verbucht worden, meint der Rechnungshof.

In seinem Bericht gibt der Rechnungshof (RH) an, anonym "authentische" Unterlagen bekommen zu haben, wonach die Einhaltung der Wahlkampfkosten-Grenze "zweifelhaft" erscheint. "Es ist mit der politschen Lebenswirklichkeit für den Rechnungshof schwer in Einklang zu bringen, dass für die Nationalratswahl deutlich weniger Wahlkampfosten ausgegeben worden sein sollen als für die EU-Wahl", heißt es im Bericht.

Der Rechnungshof habe daraufhin bei der ÖVP um Erklärungen gebeten, aber teilweise keine Antworten erhalten. Bei dem besagten Dokument dürfte es sich um eine interne Planung halten, rechtfertigen sich laut RH die ÖVP.

Erstmals werden Wirtschaftsprüfer eingesetzt

Der Rechnungshof sieht insgesamt genügend Anhaltspunkte für eine Mitteilung an den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS), dass ein Verstoß gegen das Parteiengesetz (Überschreitung der Wahlkampfosten-Obergrenze) vorliegt, heißt es im Bericht der Prüfer. Da aber der UPTS seit Sommer 2021 vorgibt, dass ein externer Wirtschaftsprüfer jedenfalls eingesetzt wird, wird der RH nun erstmals einen Wirtschaftsprüfer beauftragen, der die Zahlenangaben zu den Wahlkampfkosten der ÖVP überprüft.

Seniorenbund und Wirtschaftsbund als Teil der ÖVP gewertet

Zwar hat sich der Rechnungshof noch nicht mit den umstrittenen Corona-Förderungen für die ÖVP-Seniorenorganisation befasst - sehr wohl aber mit der Frage, ob die Seniorenvereine tatsächlich (wie von der ÖVP behauptet) nicht als Teil der Parteiorganisation gelten. Anders als die ÖVP geht der Rechnungshof davon aus, dass die Vereine der Partei zuzurechnen sind. Ihre Einnahmen und Ausgaben müssten daher in der Parteibilanz aufscheinen. Weil dies 2019 nicht der Fall war, hat der Rechnungshof den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) im Kanzleramt gebeten, diese Frage nun zu prüfen.



Ebenfalls beim Parteien-Senat angezeigt hat der Rechnungshof die Inseraten-Affäre des Vorarlberger Wirtschaftsbundes. Die Prüfer werten Inserate im Wert von 1,3 Millionen Euro als Parteispenden. Zumindest ein Teil davon könnte unzulässigerweise an die ÖVP geflossen sein - nämlich dann, wenn die Spendengrenze von 7.500 Euro überschritten wurde oder wenn sie von staatlichen Einrichtungen oder von Firmen mit zumindest 25 Prozent Staatsbeteiligung gekommen sind.

