Unter zwölf Augen: Wer die Chefverhandler berät

Man weiß wenig über sie, über sie wird in den Medien selten berichtet, ihre Existenz ist oft nur Insidern bekannt. Und dennoch sind sie an den Entscheidungen, wie es in Österreich in den kommenden fünf Jahren weitergehen soll, wesentlich beteiligt.

Weil sie die wichtigsten Zuarbeiter ihrer Chefs sind. Und ihre Bosse, das sind Sebastian Kurz und Werner Kogler, die bald Österreich regieren werden.