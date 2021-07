Unmut und Proteste gegen Anti-LGBT-Gesetzgebung in Europa

250.000 Forint, also 700 Euro, musste ein ungarischer Verlag dafür zahlen, dass das Buch „Micsoda Család“ (Original: „Early One Morning“) als gewöhnliches Märchenbuch gekennzeichnet war. Doch das Kind, dessen Geschichten in dem Buch für Kleinkinder erzählt werden, hat zwei Mamas. Laut einem neuen ungarischen Gesetz, das seit Donnerstag in Kraft ist, hätte man das Buch entsprechend kennzeichnen müssen, weil darin Geschlechterrollen von den traditionellen abweichen.

Gegen das neue Gesetz, das Werbung und Abbildung von homosexuellen Paaren verbietet beziehungsweise einschränkt, wurde im In- und Ausland protestiert.