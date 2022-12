Uni Wien schüttet Stiftungsgelder für bedürftige Studierende aus

Die Universität Wien schüttet aus von ihr verwalteten Stiftungsgeldern 50.000 Euro für bedürftige Studierende aus. Damit reagiere man auf die anhaltende Teuerung in Bereichen wie Wohnen, Energie oder Lebensmitteleinkauf. Abgewickelt wird die Auszahlung über den Sozialtopf der HochschülerInnenschaft, hieß es in einer Aussendung am Montag.