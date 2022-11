"Uni friert": Proteste für mehr Geld zum Teuerungsausgleich

Kalt ist es ohnehin draußen und drinnen, da kann man die Lehrveranstaltungen gleich aus der Technischen Universität (TU) hinaus in den Resselpark verlegen – so oder so ähnlich dürften die Überlegungen hinter dem Aktionstag „Uni friert“ am Montag in Wien ausgesehen haben. Ab 8.00 Uhr in der Früh wurde also im Freien gelehrt, es folgte ein Demonstrationszug zum Wissenschaftsministerium.

Das Frieren steht (nicht nur symbolisch) dafür, wie sehr die gestiegenen Energiekosten den heimischen Hochschulen zu schaffen machen.

Eigentlich hätte das Uni-Budget wegen der Teuerung um 1,2 Milliarden Euro bis 2024 erhöht werden müssen, sagt die Vorsitzende der Universitätenkonferenz (uniko) und TU-Rektorin Sabine Seidler. Tatsächlich vorgesehen ist aber nur eine Erhöhung um 500 Millionen.