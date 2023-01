Uni-Budget: Uniko warnt erneut vor Mehrkosten

Nat├╝rlich k├Ânne man diskutieren, welche Steigerungen anzunehmen sind, so Seidler. Alleine die im Herbst angenommenen h├Âheren Lohnabschl├╝sse von sieben Prozent 2023 und f├╝nf Prozent 2024 w├╝rden Mehrkosten von 500 Mio. Euro bedingen - mittlerweile wisse man, dass f├╝r 2023 durch die ├ťbernahme des Gehaltsabschlusses des Bundes zumindest f├╝r dieses Jahr die Erwartungen auch eingetreten seien. "Bei den Energiepreisen haben wir uns geirrt", r├Ąumte Seidler ein. Diese seien tats├Ąchlich nicht so stark gestiegen wie angenommen (plus 360 Mio. Euro), dennoch aber deutlich angewachsen.