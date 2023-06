Der ukrainische Botschafter in Österreich, Wassyl Chymynez, ĂŒbt Kritik am "Internationalen Gipfel fĂŒr Frieden in der Ukraine", der nĂ€chstes Wochenende in Wien stattfinden wird.

Diese Konferenz lasse große Zweifel aufkommen, ob die beteiligten Akteure wirklich an einem fĂŒr die Ukraine gerechten und dauerhaften Frieden arbeiteten, schrieb er in einer der APA vorliegenden ErklĂ€rung.

Fragen hat Chymynez auch zur angekĂŒndigten Grußbotschaft von AltbundesprĂ€sident Heinz Fischer.

➀ Mehr lesen: Ist Kiew doch zu Verhandlungen bereit? Vielleicht